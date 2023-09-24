Salih Uçan: Zemin kötü, dikkat!

Beşiktaşlı Salih Uçan, kazandıkları Kayserispor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Salih, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Ligde bir maç berabere kaldık, bir maç kaybettik. O yüzden hemen bu maçı en hızlı şekilde kazanarak atlatmamız gerekiyordu. Maçtan önce kendimize şöyle söylüyoruz; "Taraftarımızla birlikte erken gol bulmak istiyoruz" ama futbolda planlar tutmayabiliyor. Devre arasında gol bulalım maçı çevirmemiz lazım diyoruz. Devre arasından sonra gol yiyoruz. Ama bırakmıyoruz, bırakmamak güzel. Sonuçta bugün kazandık." dedi.

Salih, "Çok fazla gol kaçırdık. Biz gol kaçırınca Anadolu takımlarının öz güveni daha çok artıyor. Erken gol bulamayınca stres oluyor. Biraz gerginlik oluyor ama sonunda kazanınca mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"ZEMİNİMİZ KÖTÜYE GİDİYOR, DİKKAT!"

Milli orta saha, "Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.