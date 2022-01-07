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Spor

Salih Uçan'a sürpriz talip! Eski takımı devreye girdi

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Salih Uçan için Aytemiz Alanyaspor devreye girdi. Siyah beyazlılarda şans bulamayan Salih Uçan devre arasında eski kulübü Alanyaspor'a tekrar geri dönebilir.

Fanatik 7 Ocak 2022 Cuma 09:06 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 09:06
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Aytemiz Alanyaspor 'dan sürpriz Salih Uçan adımı... Başarılı orta saha oyuncusunun kariyerinin dibe vurduğu dönemde şans verip yeniden yükselişe geçmesini sağlayan Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş 'ta şans bulamayan oyuncuyu yeniden takımda görmek için girişimlere başladı. Alanyaspor, Salih Uçan'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Birçok Anadolu ekibinin listesinde yer alan ve Kartal'da yolcu listesinde olduğu ifade edilen Salih için Başkan Hasan Çavuşoğlu bizzat devrede. Teknik direktör Farioli'nin de daha önce beraber çalıştığı oyuncuyu çok istediği bildirildi. Özellikle Kayserispor'un da Salih konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken başarılı oyuncunun ise eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

14 MAÇTA 547 DAKİKA

Salih Uçan, sezon başında bedelsiz olarak bonservisi elinde bir şekilde transfer olduğu Beşiktaş'ta Süper Lig'de sadece 9 kez şans bulabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez fırsat yakaladı. Salih'in bu 14 maçta aldığı süre ise 547 dakikaydı. Gol ya da asist üretemeyen oyuncunun yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi.

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