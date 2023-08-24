Salih Uçan: Bakhtiyor Zaynutdinov için mutluyum

Salih Uçan, 3-2 kazandıkları Dinamo Kiev maçının ardından konuştu. Zeminin futbol oynamada çok önemli olduğunu söyleyen Uçan, "En önemlisi zemin. Gerçekten hava ne kadar sıcak olsun veya ne kadar soğuk olsun zeminde topa hakim olmak kolay olmuyor. Çünkü top sekiyor. İstediğiniz topu atamıyorsunuz. Tam topa vuracaksınız top sekiyor. Tabi hem yukarıdan hem de televizyondan bazen zemin güzel gözükebiliyor ama sahanın içinde zemin farklı oluyor. Hatta kötü zeminler oyuncularda daha fazla yorgunluk ve sakatlığa sebep oluyor. Ama çok şükür iyi atlattığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZİ DAHA İYİ ANALİZ EDECEĞİZ"

Rövanş maçında rakibi daha iyi analiz edeceklerini söyleyen Salih Uçan, "Rakibimizi daha iyi analiz edeceğiz. Ben bugün sahanın içinde hissettiklerimi söyleyeyim. Özellikle rakip bizi üstüne çekip, uzun top oynadı. Attıkları uzun toplarla o alanda kalabalıklaşıp, ceza sahası üzerinde topla buluştular. Tabi bunları daha çok analiz edeceğiz. Dediğim gibi ikinci maçta onları iyi analiz edip; oyuncularımız, hocamız, taraftarımız ve yönetimimiz ile birlikte turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.