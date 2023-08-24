İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,8652
  • EURO
    28,0878
  • ALTIN
    1585.5
  • BIST100
    7491.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salih Uçan: Bakhtiyor Zaynutdinov için mutluyum
Spor

Salih Uçan: Bakhtiyor Zaynutdinov için mutluyum

Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan, Dinamo Kiev maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyet golünü kaydeden Bakhtiyor Zaynutdinov için mutlu olduğunu söyleyen Uçan, 'Onun için iyi oldu. Bakhtiyor, sol bekte başladı. Oyuna sol bek için girdi ama sol açık olarak devam etti. Finali de o yaptı. Onun için çok güzel bir başlangıç oldu. Hem onun adına hem de takımım adına çok mutluyum' diye konuştu.

24 Ağustos 2023 Perşembe 23:51 - Güncelleme:
Salih Uçan: Bakhtiyor Zaynutdinov için mutluyum
ABONE OL

Salih Uçan, 3-2 kazandıkları Dinamo Kiev maçının ardından konuştu. Zeminin futbol oynamada çok önemli olduğunu söyleyen Uçan, "En önemlisi zemin. Gerçekten hava ne kadar sıcak olsun veya ne kadar soğuk olsun zeminde topa hakim olmak kolay olmuyor. Çünkü top sekiyor. İstediğiniz topu atamıyorsunuz. Tam topa vuracaksınız top sekiyor. Tabi hem yukarıdan hem de televizyondan bazen zemin güzel gözükebiliyor ama sahanın içinde zemin farklı oluyor. Hatta kötü zeminler oyuncularda daha fazla yorgunluk ve sakatlığa sebep oluyor. Ama çok şükür iyi atlattığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZİ DAHA İYİ ANALİZ EDECEĞİZ"

Rövanş maçında rakibi daha iyi analiz edeceklerini söyleyen Salih Uçan, "Rakibimizi daha iyi analiz edeceğiz. Ben bugün sahanın içinde hissettiklerimi söyleyeyim. Özellikle rakip bizi üstüne çekip, uzun top oynadı. Attıkları uzun toplarla o alanda kalabalıklaşıp, ceza sahası üzerinde topla buluştular. Tabi bunları daha çok analiz edeceğiz. Dediğim gibi ikinci maçta onları iyi analiz edip; oyuncularımız, hocamız, taraftarımız ve yönetimimiz ile birlikte turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.