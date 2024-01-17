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Spor

Salih Uçan'dan Fernando Santos itirafı!

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Salih Uçan, Teknik Direktör Fernando Santos göreve geldikten sonra takımda işlerin yolunda gitmeye başladığını söyledi.

IHA17 Ocak 2024 Çarşamba 01:29 - Güncelleme:
Salih Uçan'dan Fernando Santos itirafı!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Eyüpspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Salih Uçan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salih, "Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

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