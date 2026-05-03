Salih Uçan'dan göz dolduran performans

Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Salih Uçan, sergilediği performansla sahanın en etkili isimlerinden biri oldu.

Uzun bir aradan sonra ilk kez ilk 11'de şans bulan tecrübeli futbolcu, 69 dakika sahada kaldığı süre boyunca orta sahada büyük bir direnç gösterdi.

YÜZDE 94 PAS İSABETİ

Maç boyunca kullandığı 50 pasın 47'sini adrese teslim eden Salih, %94 gibi oldukça yüksek bir pas isabet oranı yakalamayı başardı.

Siyah-beyazlı formayla bu sezonki en formda görüntüsünü çizen başarılı oyuncu, sadece hücumda değil savunma aksiyonlarında da ön plana çıktı. Yaptığı 2 kritik pas arası ve kazandığı toplarla rakip atakları kesen Salih Uçan, hem savunmayı rahatlattı hem de takımının hücum organizasyonlarını başarıyla yönlendirdi.

Sergilediği bu kilit performansla Beşiktaş'ın kritik dış saha galibiyetinde başrolü oynayan isimlerden biri oldu.