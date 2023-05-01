Salih Uçan'dan kendisini eleştirenlere gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın orta sahasının Beşiktaş'tan daha iyi olduğu sözlerine yanıt veren Uçan, "Perşembe spor kanallarını açtım, yorumcular Galatasaray orta sahasının Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu söylediler.
'Beşiktaş orta sahasından kimseyi Galatasaray'a koymam' diyorlardı. Böyle düşünen herkese selamımı iletir misiniz?" ifadelerini kullandı.
Bu sezon siyah-beyazlı takım ile 29 karşılaşmada sahaya çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 gol ve 7 asist kaydetti.
Öte yandan, ligde üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.