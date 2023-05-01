Salih Uçan'dan kendisini eleştirenlere gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

G.SARAY ORTA SAHASININ BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Galatasaray'ın orta sahasının Beşiktaş'tan daha iyi olduğu sözlerine yanıt veren Uçan, "Perşembe spor kanallarını açtım, yorumcular Galatasaray orta sahasının Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu söylediler.

BÖYLE DÜŞÜNEN HERKESE SELAMIMI İLETİR MİSİNİZ?

'Beşiktaş orta sahasından kimseyi Galatasaray'a koymam' diyorlardı. Böyle düşünen herkese selamımı iletir misiniz?" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon siyah-beyazlı takım ile 29 karşılaşmada sahaya çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 gol ve 7 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ, ANTALYASPOR İLE KARŞILAŞACAK

Öte yandan, ligde üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.