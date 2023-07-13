Beşiktaş'ın yıldız ismi Salih Uçan, Siyah-Beyazlılar'ın Almanya kampında Fanatik Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Kara Kartal'ın tecrübeli yıldızı, sözlerine kamp çalışmalarını değerlendirerek başladı:

"Kamp, fiziksel olarak oldukça yoğun geçiyor. Bir takım testlerden geçiyoruz ve yeni sezona hazırlanıyoruz. Takımın iskelet kadrosu bozulmadı. Oldukça iyi bir kadroya sahibiz. Geçen seneye göre tek güç kaybımız Redmond gibi görünüyor. Onun da transfer süreci devam ediyor. Umarım yeniden aramıza katılır. Şu an ki mevcut kadromuz çok iyi. Ghezzal tamamen iyileşti, Cenk kısa zamanda aramıza katılacak. Oldukça güçlü bir kadroya sahibiz. Yeni transferlerde gücümüze güç katacak."

'8 NUMARADA OYNAMAYI SEVİYORUM'

Kendi performansından da bahseden Salih, "Geçen sezon benim için hedeflerime ulaştığım bir sezon oldu. İlk geldiğim yıl istediklerimi veremedim. Açıkçası istediğim oyun sistemini de bulamadım. Kendime olan güvenim tamdı. Özelliklerimi ve kapasitemi çok iyi biliyorum. Yaş olarak da artık tecrübeli bir oyuncuyum. Valerien Ismael hoca döneminde defansif olarak iyiydim. Şenol hocamızın gelişi ile birlikte hücümsal gücümü de sahaya yansıtmaya başladım. Gol ve asistlerim ile takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Ben; 6 ve 8 numarada oynayabiliyorum. Ama 8 numara oynamayı çok daha fazla seviyorum. 6 numara oynadığınızda defansın önünü toplaman, fazla hücuma çıkmaman gerekiyor. Tabii bunun da güzel yanı daha çok topla buluşuyorsun, daha çok oyun kuruyorsun. Ama 8 numarada da asist ve gole daha yakın oluyorsun. Bunun benim oyun stilime daha uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

'6 NUMARAYKEN HİÇ YENİLMEDİK'

"Geçen sene şöyle bir istatistiğim var. 6 numarada oynadığımda hiç yenilmedik. Analizlere ve verilere bakıldığında defansif aksiyonlarda, top kapma, pas yüzdesi, araya girmede ilk 5'teyim. 8 numara oynadığımda 4 büyük kulüp içinde kendi mevkiimde skora en çok etki eden futbolcular içindeyim. Yani çok iyi bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Amir, Gedson ve ben orta saha 3'lüsü olarak oldukça iyiydik. Birbirimizi çok iyi tanıdık. Gedson'un inanılmaz bir dayanıklılık ve dinamik özelliği var. Aynı şekilde Amir de çok hırslı ve koşan bir futbolcu. Ben de bunların yanında dinamizm katıp top dağıtıp oyunu da rahatlatınca bu 3'lü harika maçlar çıkardı. Beraber oynadığımızda yaklaşık 3 ay takım mağlup olmadı. 11 galibiyet 2 beraberlik aldık."

'KAMPIN YILDIZI BURAK YILMAZ'

"Bana göre şu an kampın yıldızı Burak Yılmaz. İnanılmaz çalışıyor. Bizlere tecrübe ve deneyimlerini aktarıyor. Her futbolcuya ilgi gösteriyor. Tek tek konuşuyor ve moral veriyor. Bu takım içinde olması gerçekten çok önemli."

'TARAFTAR EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ'

"Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi bu sezon da yanımızda olup bize büyük destek verecektir. Biz futbolcular gelip geçiciyiz. Ama asıl olan taraftardır. Siyah-Beyazlı taraftarlar en büyük gücümüz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bu sene onları sevindireceğiz."

'SONUNDA KUNTZ BENİ ÇAĞIRDI'

"Yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ettim. Sonunda Stefan Kuntz beni Milli Takım'a çağırdı. Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olduğumda kariyerimde büyük bir sıçrama yapacak kadar kuvvetli hissediyordum. Çünkü Alanyaspor'da istatistiklerim Avrupa'da büyük takımlarda oynayan 8 numaralı futbolcuların daha üstündeydi. Efe Can ve Davidson ile inanılmaz uyum içindeydik. Bu futbolculara attığım her pas tehlike yaratıyordu. Beşiktaş'a gelirken Josef, Atiba, Oğuzhan gibi çok kaliteli futbolcular vardı mevkiimde. Üstüne bir de Pjanic ve Alex Texeira gibi yıldızlar geldi. Burada biraz geri planda kaldım. Bu durumda ben istediğimi veremedim. Sadece ben değil kimse performansını üst seviyeye çekemedi. Geçen yıl ise kendime çok iyi bakıp çok iyi dinlendim. Şenol hocamın oyun sistemi ve arkadaşlarımla olan uyumum performansımı artırdı."

'HOCAMIZ FARKLI TAKTİKLER DENİYOR'

"Şenol hocamız farklı taktikler deniyor. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız da olacak. Şu anki oyuncu tablosuna göre 4-3-3 sistemine devam edeceğiz gibi görünüyor. Alanyaspor'da oynadığım dönemde çok iyi işlere imza atmıştım. Erol hoca ile ligi 5. sırada bitirdik. O dönem her haftanın 11'inde yer alıyordum. Tabii ki Milli Takım'a çağrılmayı bekliyordum. Ama Şenol hocam beni tercih etmiyordu. Şimdi beni banko oynatıyor (gülüyor). Belki o dönem hocamızla ikili ilişkimiz pek yoktu. Telefon açıp, 'Hocam Milli Takım'a çağrılmam için ne yapmam gerekiyor?' diye sormam gerekirdi. Ama şu an Şenol hocamın bana güvendiğini biliyorum."

'GÜNEŞ BİZE GÜVEN AŞILADI'

"Şenol hoca, geçtiğimiz sezon biraz daha erken gelmiş olsa mutlaka şampiyonluk şansımız biraz daha artardı. Kendisi çok deneyimli ve tecrübeli bir hoca. Geldiği ilk andan itibaren oyun sistemine yaptığı dokunuşlar takımı olumlu yönde etkiledi. Mutsuz olan, yüzü gülmeyen futbolcular vardı. Şenol hoca hepimize güven aşıladı. Üstüne maçlar kazanmaya başlayınca takım olarak iyi duruma geldik. Güzel galibiyet serileri yakaladık. Ama biz iyi giderken aynı şekilde Galatasaray da iyi gitti ve şampiyon oldu."

'ARDA GÜLER'E BAŞARILAR'

"Arda Güler gerçekten çok yetenekli futbolcu. Umarım başarılı olur. Kendisine başarılar diliyorum. Ben de erken yaşta Avrupa'ya gittim. Kendisine tavsiye veremem. Zaten ona tavsiye veren çoktur"

SÜPER LİG'İN GOLCÜLERİ

"Geçtiğimiz yıl Icardi ve Aboubakar takımlarında çok iyi performans sergilediler. Aboubakar oldukça güçlü bir oyuncu. Geldikten sonra takıma katkı sağladı. Aynı şekilde Icardi de Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük katkı sağladı. İki forvet bana göre yüzde 50 oranda eşit kalitede."

'DZEKO ÇOK KALİTELİ'

"Roma'da beraber oynadığım Dzeko da Fenerbahçe'ye geldi. Gerçekten tartışmasız ve çok kaliteli bir isim. Ama Türkiye Ligi çok zor. Her yıldız oyuncu tek başına katkı sağlayamaz. Büyük beklenti beklenen futbolcular bazen katkı sağlayamaz. Takım arkadaşlarının da mutlaka destek vermesi gerekir. Takım birlikteliği oluşur, kanat oyuncuları da beslerse başarılı olur."