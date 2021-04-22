Salih Uçan'dan transfer açıklaması

22 Nisan 2021 Perşembe 18:32 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:32

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 3-2'lik skorla Çağdaş Atan'ın öğrencileri kazandı.

Maçta 3 asistle yıldızlaşan ve sezon sonu ismi Galatasaray ile Beşiktaş ile anılan Salih Uçan yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli orta saha futbolcusu, "İleriye dönük planlarım elbette var, bugün 3 asist yaptım, bugünkü mutluluğum hiçbir şeye değişilmez. İnşallah bir sonraki maç da böyle katkı veririm, sezon bitince geleceğe bakacağız, şu anda önüme bakıyorum." ifadelerini kullandı.