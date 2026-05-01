İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1876
  • EURO
    53,0049
  • ALTIN
    6695.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salih Uçan'dan Türkiye Kupası açıklaması! ''Kolay bir maç olmayacak''
Spor

Salih Uçan'dan Türkiye Kupası açıklaması! ''Kolay bir maç olmayacak''

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan, açıklamalarda bulundu.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 23:02
Salih Uçan'dan Türkiye Kupası açıklaması! ''Kolay bir maç olmayacak''
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncusu Salih Uçan, "Maçı kazanmayı bildik. Beşiktaş'ın her oyuncusu değerlidir. Beşiktaş için mücadele eder. Bugün de öyle oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Siyah-beyazlı futbolcu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş'ın her oyuncusunun değerli olduğunu ve rotasyonlu bir kadro ile sahada olduklarını anlatan Uçan, "Bugün çok fazla şans bulmayan, birlikte ilk 11'e çıkmayan oyuncu grubu sahadaydı. Ama herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Maçı kazanmayı bildik. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kupadaki hedeflerine de değinen Salih Uçan, bir sonraki karşılaşmaya odaklandıklarını anlatarak, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konya'da diri bir takım, ben öyle görüyorum. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.