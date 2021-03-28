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Spor

Salih Uçan'ın menajerinden transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Salih Uçan sezon sonu serbest kalıyor. Transferde ismi bir kulüple anılan yıldız oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

28 Mart 2021 Pazar 22:12 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 22:12
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Trabzonspor'da transfer çalışmalarında öncelikli isimler arasında yer alan Salih Uçan için Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da rakipler çıktı. Oyuncunun daha önce forma giydiği İtalya'dan bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiği İtalyan basınında da yer bulurken, oyuncuya Trabzonspor'un 4 yıllık sözleşme teklif ettiği de yine İtalyan medyasında geniş yer buldu.

"SON KARARI SALİH UÇAN VERECEK"

Bu arada oyuncunun menajeri Ömer Uzun da, transfer iddialarıyla ilgili Sabah'a konuşarak, "Salih Uçan'a çok teklif olması gayet normal. Trabzonspor'un ve Abdullah Avcı'nın da ilgisi var ama son kararı Salih verecek" dedi. Trabzonspor yöneticileri de Salih Uçan'a ilgilerinin olduğunu doğrularken, şu an için somut bir gelişmenin olmadığını da ifade ettiler.

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