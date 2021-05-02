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Spor

Salih Uçan'ın menajerinden transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan sezon sonu serbest kalıyor. Bir çok kulüple adı anılan yıldız ismin menajerinden resmi açıklama geldi.

02 Mayıs 2021 Pazar 23:49 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 23:49
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Bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki Salih Uçan, 3 büyük kulübün transfer listesinde girdi.

NTV'ye konuşan menajer Koray Uzun, Salih'in için anlaştıkları bir kulüp olmadığını açıkladı.

"Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak."

Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol attı 7 asist yaptı.

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