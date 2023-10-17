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Spor

Salih Uçan'ın sakatlığında son durum

Beşiktaş'ta bu hafta oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılan Salih Uçan'ın durumu belli oldu. Sağlık ekibi, başarılı orta sahanın derbide riske edilmemesi gerektiğini belirtti.

17 Ekim 2023 Salı 10:20 - Güncelleme:
Salih Uçan'ın sakatlığında son durum
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Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Salih Uçan'ın son durumu belli oldu.

Beşiktaş'ın İstanbulspor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle tedavisi süren Salih Uçan'ın normal şartlarda Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyordu. Ancak tecrübeli orta saha, ağrılarının devam etmesi sebebiyle takımla çalışmalara katılamadı.

RİSKE EDİLMEYECEK

Teknik ekip, önlerinde az zaman kalması sebebiyle Salih'i derbide riske etmeme kararı aldı. Başarılı oyuncu, Gaziantep maçıyla formasına dönecek.

ORTA SAHA OYUNCULARI ARASINDA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan milli futbolcu, gösterdiği performansla 4 büyük takımdaki orta saha oyuncuları arasında yaptığı gol katkısıyla öne çıktı. Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sarı-lacivertli formayla 11 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 3 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ise 12 maçta; 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Trabzonsporlu Bakasetas da bordo-mavili formayla bu sezon 8 maçta görev aldı. Yunan orta saha bu maçlarda 3 gol, 1 asistlik yapmayı başardı. 29 yaşındaki Salih Uçan ise bu sezon 14 maçta bin 84 dakika sahada kaldı. Ligde 2-1 kazanılan Kayserispor ve 2-0 galip gelinen İstanbulspor maçlarında yaptığı kritik asistlerle dikkat çeken Salih, Konferans Ligi elemelerinde de takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağlamayı başardı.

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