Beşiktaş ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve siyah beyazlı yönetimin yeni sözleşme imzalamak istediği Salih Uçan'a Katar'ın Al Gharafa takımının talip olduğu iddia edildi.

SEZON SONU YUVADAN UÇABİLİR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Katar kulübünün 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için birkaç gün önce hem Beşiktaş hem de futbolcu tarafıyla temasa geçti.

İddialara göre Al Gharafa, Katar'da 18 Eylül'da bitecek olan transfer döneminin son gününe kadar Salih'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürecek. Siyah beyazlıların ise tecrübeli orta saha oyuncusunu bırakmak istemediği öne sürüldü.

Salih Uçan'a İtalya'dan Sassuolo ve Genoa da ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmak isteyen Salih'e, 2 senelik kontrat sunulacağı ve önerilecek rakamın da 35 milyon TL olduğu ifade edildi.