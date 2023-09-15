İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2023 Cuma / 1 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9843
  • EURO
    28,7825
  • ALTIN
    1662.7
  • BIST100
    8042.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salih yuvadan uçabilir! Yakın takipteler
Spor

Salih yuvadan uçabilir! Yakın takipteler

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan'ın talipleri artıyor. Henüz takımıyla sözleşme yenilemeyen başarılı orta sahayı, Katar ekibi Al Gharafa yakından takip ediyor.

15 Eylül 2023 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Salih yuvadan uçabilir! Yakın takipteler
ABONE OL

Beşiktaş ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve siyah beyazlı yönetimin yeni sözleşme imzalamak istediği Salih Uçan'a Katar'ın Al Gharafa takımının talip olduğu iddia edildi.

SEZON SONU YUVADAN UÇABİLİR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Katar kulübünün 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için birkaç gün önce hem Beşiktaş hem de futbolcu tarafıyla temasa geçti.

İddialara göre Al Gharafa, Katar'da 18 Eylül'da bitecek olan transfer döneminin son gününe kadar Salih'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürecek. Siyah beyazlıların ise tecrübeli orta saha oyuncusunu bırakmak istemediği öne sürüldü.

Salih Uçan'a İtalya'dan Sassuolo ve Genoa da ilgi göstermiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmak isteyen Salih'e, 2 senelik kontrat sunulacağı ve önerilecek rakamın da 35 milyon TL olduğu ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.