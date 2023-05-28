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Spor

Salihadmidzic: Bayern ile dost kalmak istiyorum

Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te maçın ardından görevden alınan sportif direktör Hasan Salihamidzic açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs 2023 Pazar 18:20 - Güncelleme:
Salihadmidzic: Bayern ile dost kalmak istiyorum
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Almanya Bundesliga'da averajla şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te sportif direktör Hasan Salihamidzic ve kulüp CEO'su Oliver Kahn'ın görevlerine son verildi.

Görevine son verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Hasan Salihamidzic, 'Bayern'e hiç kin beslemiyorum. Her zaman Bayern'deyim. Hep bu takımda yaşadım ve bu hep böyle kalacak. Bir şeyi çok açıklığa kavuşturmak istiyorum. Uli ve Herbert Hainer ile yaptığım konuşmalarda şunu söyledim: Her zaman Bayern Münih ile dost kalmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Hasan Salihamidzic, 2017 yılında Bayern Münih'in sportif direktörlüğüne atanmıştı.

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