Salihli 45 FK'dan 6 transfer birden

Bu yıl Manisa Süper Amatör Küme'ye iddialı bir şekilde başlangıç yapmak isteyen Taner Eser yönetimindeki Salihli 45 FK, transferde dikkat çeken isimlerle anlaşmaya vardı. Sarı siyahlı ekip; Oğuz Saltık, Sinan Şahinoğlu, Gürcan Abdioğulları, Nevzat Çetin, Muhammet Yusuf Özcan ve kaleci Emre Aktaş'ı renklerine bağlayıp, kadrosunu güçlendirdi.

Yeni transferler, kendilerini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp Onursal Başkanı Hüseyin Polat, daha güçlü bir kadro oluşturup hedefe ulaşmak istediklerini söyledi.