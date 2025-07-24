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Spor

Salihli 45 FK'dan 6 transfer birden

Manisa Süper Amatör Küme'nin yeni ekibi Salihli 45 FK, yaptığı 6 transfer ile dikkat çekti.

IHA24 Temmuz 2025 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Salihli 45 FK'dan 6 transfer birden
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Bu yıl Manisa Süper Amatör Küme'ye iddialı bir şekilde başlangıç yapmak isteyen Taner Eser yönetimindeki Salihli 45 FK, transferde dikkat çeken isimlerle anlaşmaya vardı. Sarı siyahlı ekip; Oğuz Saltık, Sinan Şahinoğlu, Gürcan Abdioğulları, Nevzat Çetin, Muhammet Yusuf Özcan ve kaleci Emre Aktaş'ı renklerine bağlayıp, kadrosunu güçlendirdi.

Yeni transferler, kendilerini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp Onursal Başkanı Hüseyin Polat, daha güçlü bir kadro oluşturup hedefe ulaşmak istediklerini söyledi.

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