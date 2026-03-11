Salihli Belediyespor'da Zeki Erguvan dönemi sona erdi

Manisa Süper Amatör Küme'de Salihli'yi temsil eden yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Kulübü yaklaşık 2 yıldır çalıştıran Zeki Erguvan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı bildirildi.

Erguvan yönetimindeki Salihli Belediyespor, geçtiğimiz sezon grubunda şampiyonluk yaşarken önemli bir başarıya imza atmıştı. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon ise son iki haftada aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından ligi 2. sırada tamamladı.

Kulüp yönetimi, görev süresi boyunca takıma verdiği katkılardan dolayı Zeki Erguvan'a teşekkür ederek başarılar diledi.