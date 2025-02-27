İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4325
  • EURO
    38,2831
  • ALTIN
    3381.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salvatore Foti: Bizler Gaziantep'e kazanmaya geldik
Spor

Salvatore Foti: Bizler Gaziantep'e kazanmaya geldik

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti Gaziantep FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Salvatore Foti: Bizler Gaziantep'e kazanmaya geldik
ABONE OL

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Gaziantep FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho hakkındaki ırkçılık suçlamaları hatırlatılan ve, "Jose Mourinho ile konuştu mu, kendisi neler düşünüyor?" sorusu yöneltilen Foti, "Bu konu yorum yapması zorlu bir konu. Kendisiyle konuştuk. Bütün bu olanlar şaka gibi. Hiçbir şey yapmadı kendisi. Tedbirli olsa da cezalı olması üzücü bir durum ama bizim maça odaklanmamız gerekiyor. Hocamız için oynamamız gerekiyor. Hocamızın yanındayız, onun için oynayacağız. Bu tür hareketlere karşı konuşmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herkes onun hakkında konuşuyor. Yorum yapmayı gereksiz buluyorum." ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren Foti, "Bizler buraya kazanmak için geldik. Kazanma odağı ile geldik. Kazanmak şu anlamda da önemli olacak, ilk sırada yer almak için de önemli olacak. Takım son dönemde iyi performans gösteriyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gaziantep'e çok saygı duyuyoruz ama biz buraya kendi oyunumuzu oynamaya geldik." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.