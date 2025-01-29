Salvatore Foti: Çok fazla eksiğimiz var

Fenerbahçe'de Midtylland maçı öncesinde teknik direktör Jose Mourinho'nun cezası sebebiyle yardımcı antrenör Salvatore Foti açıklamalarda bulundu.

Foti'nin açıklamaları şu şekilde;

"Çok fazla eksiğimiz var. Bu zorluğu Lyon maçında da çekmiştik. Ama sahada kim olursa olsun elinden geleni yapacak. Biz buraya ne olursa olsun tur atlamaya geldik."

Yeni formata göre tur atlamak için 1 puan yeterli mi?

"Bu mümkün ama öyle bir durumda birçok maça bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla beraberliği düşünmemeliyiz. Biz buraya galibiyet için geldik. Biz elimizden geleni yapacağız sonrasına bakacağız."

MOURINHO'NUN CEZASI

"Onun eksikliği bizim için üzücü bir durum. Varlığıyla fark yaratan birisi ama ekibi olarak biz de elimizden geleni yapacağız. Şanslıyız ki Roma'da da bu durumu yaşamıştık. Dolayısıyla onun yokluğu şu anlamda bizi etkilemeyecektir, onunla iletişim halinde olacağız. Ekibi olarak da elimizden geleni yapacağız. Avrupa'da oynanan her maç gibi yarın da zorlu bir maç olacak. Avrupa'da kolay maç yok. Bizler de zor bir maç olacağını biliyoruz. Sayısal anlamda eksikliğimiz var ama buraya gelenler ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar bir üst tura çıkabilmek için."

EKSİKLER

"Eksik oyuncular tabii ki bizi etkileyecektir. Sayısal anlamda kısıtlı bir kadro ile buraya geldik. Bu sıkıntıyı Lyon maçında da yaşadık. Bizim için ideal olan tüm takımın olması olurdu. Bu da üzerinden gelmemiz gereken bir zorluk. Önemli olan turu geçmek. Oynayacak oyunculara güveniyoruz ve ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz."

"HİÇBİR MAÇA BERABERLİK İÇİN ÇIKMAZSINIZ"

"Beraberlikle üst tur ihtimalimiz var ama o zaman birçok maça bakmamız gerekiyor. Bu sporda hiçbir maça beraberlik için çıkmazsınız. Maçı kazanmak için oynarsınız. Biz de bunun için oynayacağız. Önce kazanmak için oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Maç bittikten sonra sonuca bakacağız."

Mourinho buraya geldi mi ve maçı nereden izleyecek?

"Hocamız tabii ki buraya geldi. Maçı nerede izleyeceğini bilmiyorum. Bu, ekiple birlikte organize edilecektir. Ekibine yakın bir yerde olmak isteyecektir tıpkı önceki maçlarda olduğu gibi. Hocamızın eksikliği tabii ki hissedilecektir. Onun varlığı her zaman fark yaratır. Kendisiyle 4 yıldır çalışıyorum. Daha önce de bu durumları yaşadık. Onun olması iyi olurdu ama olmaması sorun olmayacaktır."