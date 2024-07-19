İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2024 Cuma / 13 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0551
  • EURO
    36,0198
  • ALTIN
    2554.1
  • BIST100
    11137.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salvatore Foti: Mourinho farklı bir vedayı hak ediyordu
Spor

Salvatore Foti: Mourinho farklı bir vedayı hak ediyordu

Jose Mourinho'nun yardımcısı olan Salvatore Foti, Roma dönemi hakkında konuştu. Foti, Mourinho'nun Roma'dan farklı bir şekilde ayrılması gerektiğini, farklı bir vedayı hak ettiğini söyledi.

19 Temmuz 2024 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Salvatore Foti: Mourinho farklı bir vedayı hak ediyordu
ABONE OL

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yardımcısı olan Salvatore Foti, Roma dönemleri için konuştu.

Foti, "Bence Inter'de üçleme yaptığından beri ona karşı büyük bir kıskançlık var. Roma'da üst üste iki kez Avrupa finaline kaldık. İlkini kazandık ve ikicisinde ne olduğunu, nasıl kaybedildiğini herkes gördü. Roma taraftarları, bu finalleri 30-40 yıl sonra bile hatırlayacaktır. Bunun bir daha ne zaman olacağını bilmiyorum. Bence Mourinho farklı bir vedayı hak ediyordu. Bu şekilde bittiği için üzgünüm ama kulübün sahipleriyle olan ilişki kötüleşmişti." diye konuştu.

61 yaşındaki Mourinho, 2021'de başına geçtiği Roma'dan geçtiğimiz Ocak ayında ayrılmıştı. Portekizli teknik adam, Roma'da 2022'de UEFA Konferans Ligi'ni kazandı, 2023'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde finalde Sevilla'ya kaybetti.

Mourinho, Roma kariyeri sonrası ise Haziran ayında Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.