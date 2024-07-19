Salvatore Foti: Mourinho farklı bir vedayı hak ediyordu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yardımcısı olan Salvatore Foti, Roma dönemleri için konuştu.

Foti, "Bence Inter'de üçleme yaptığından beri ona karşı büyük bir kıskançlık var. Roma'da üst üste iki kez Avrupa finaline kaldık. İlkini kazandık ve ikicisinde ne olduğunu, nasıl kaybedildiğini herkes gördü. Roma taraftarları, bu finalleri 30-40 yıl sonra bile hatırlayacaktır. Bunun bir daha ne zaman olacağını bilmiyorum. Bence Mourinho farklı bir vedayı hak ediyordu. Bu şekilde bittiği için üzgünüm ama kulübün sahipleriyle olan ilişki kötüleşmişti." diye konuştu.

61 yaşındaki Mourinho, 2021'de başına geçtiği Roma'dan geçtiğimiz Ocak ayında ayrılmıştı. Portekizli teknik adam, Roma'da 2022'de UEFA Konferans Ligi'ni kazandı, 2023'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde finalde Sevilla'ya kaybetti.

Mourinho, Roma kariyeri sonrası ise Haziran ayında Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.