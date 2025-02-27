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Spor

Salvatore Foti'den yabancı hakem sözleri: Kesinlikle haklı bir talep

Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
Salvatore Foti'den yabancı hakem sözleri: Kesinlikle haklı bir talep
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti ve grubunu 9 puanla lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti, açıklamalarda bulundu.

"ZORLU BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Takımda birlik havası olduğunu belirten Foti, "Çok fazla üst üste maçlarda iyi sonuçlar aldık ocak ayında. Topla ve topsuz dengeli bir oyun sergilemek istiyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Aldığımız sonuçlar bunu gösteriyor zaten. Takımın performansından dolayı mutluyuz, birlik havası var. Herkes saha içinde neler yapması gerektiğini biliyor. Ocak ayından itibaren iyi oynuyoruz ama bunu devam ettirmeliyiz, çünkü önümüzde çok fazla maç var. Her kulvarda iddialı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Zorlu bir döneme gireceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

YABANCI HAKEM CEVABI

"Teknik heyetin yabancı hakemle ilgili düşüncesi ve Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar yabancı hakem talebiyle ilgili görüşünüz nedir?" sorusuna cevap veren Foti,

"Kesinlikle haklı bir talep. Vincic'in de nasıl bir maç yönettiğini gördük, çok iyiydi. Sadece Fenerbahçe değil rakip oyuncular da iyi bir maç yönettiğini söyledi. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maçlar yönetmiş hakemlerle daha dengeli bir maç oluyor. Çok tartışmalı penaltı kararlarında hakemler doğru kararlar verebiliyor. Haklı bir talep." ifadelerini kullandı.

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