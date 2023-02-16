İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2023 Cuma / 27 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8816
  • EURO
    20,1533
  • ALTIN
    1113.86
  • BIST100
    5008.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salzburg evinde Roma'yı tek golle geçti
Spor

Salzburg evinde Roma'yı tek golle geçti

Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu mücadelesi ilk maçında sahasında konuk ettiği Roma'yı 1-0 mağlup etti.

16 Şubat 2023 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
Salzburg evinde Roma'yı tek golle geçti
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile İtalyan devi Roma karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Salzburg tek golle kazanarak tur için avantajlı skoru elde eden taraf oldu.

Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in ikinci yarıda görev yaptığı mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarıdaki dengeli oyunda ev sahibi Salzburg maçın son dakikalarına gidilirken golü buldu. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Capaldo'nun golü Salzburg'un galibiyetini ilan etti.

İki takımı yeniden karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 23 Şubat Perşembe akşamı oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.