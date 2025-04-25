İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2025 Cuma / 27 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4229
  • EURO
    43,7708
  • ALTIN
    4066.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Salzburg Teknik Direktörü Beichler: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
Spor

Salzburg Teknik Direktörü Beichler: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Salzburg U19 takımı teknik direktörü Daniel Beichler, Trabzonspor U19'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 20:42 - Güncelleme:
Salzburg Teknik Direktörü Beichler: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
ABONE OL

Salzburg U19 takımı teknik direktörü Daniel Beichler, Trabzonspor U19'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Salzburg teknik direktörü Daniel Beichler ise 90 dakika süresince rakiplerinden daha iyi oynadıklarını ifade ederek, "2 şutta 2 gol yedik. Hayal kırıklığına neden olan bir sonuç. Gelecek adına konuşmanın mantığı yok, şu anda maç sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

Final karşılaşmasında Trabzonspor'a başarılarını ileten Beichler, "Diğer kulüpleri ve güçlerini tam olarak bilmiyorum. Türk futbolu adına büyük bir galibiyet ve büyük bir adım. Finalde Trabzonspor'a en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

  • Salzburg U19
  • Daniel Beichler
  • Trabzonspor U19

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.