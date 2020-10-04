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Spor

Salzburg'un üç futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

Avusturya'nın Salzburg takımında üç futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

AA04 Ekim 2020 Pazar 14:59 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 14:59
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Avusturya'nın Salzburg Kulübü, üç futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadıkları maçın ardından üç futbolcunun testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Bu sonucun ardından tedbirler çerçevesinde takımın karantinaya alındığı ve futbolcuların sadece evlerine, antrenman sahalarına ve statlara gidebileceği aktarıldı.

Açıklamada, iki hafta boyunca Salzburg oyuncularına yapılacak milli takım davetlerinin de kabul edilmeyeceği bildirildi.

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