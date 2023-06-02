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Spor

Sam Allardyce Leeds United'dan ayrıldı

İngiltere Premier Lig'den düşen Leeds United, sezonun son 4 maçı öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Sam Allardyce ile yollarını ayırdı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 13:59 - Güncelleme:
Sam Allardyce Leeds United'dan ayrıldı
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Premier Lig'den düşen Leeds United'ın yaptığı yazılı açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği ifade edildi.

Leeds United'da Javi Gracia'nın yerine sezonun son 4 haftasında teknik direktörlük görevine getirilen 68 yaşındaki İngiliz teknik direktör Allardyce, takımın Premier Lig'den düşmesini engelleyemedi.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NI DA ÇALIŞTIRMIŞTI

İngiltere Milli Takımı'nı 2016'da çalıştıran Allardyce, kulüp kariyerinde Leeds United dışında Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace, Everton, West Bromwich Albion gibi birçok kulüpte görev yaptı.

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