Sam Allardyce Leeds United'dan ayrıldı

Premier Lig'den düşen Leeds United'ın yaptığı yazılı açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği ifade edildi.



Leeds United'da Javi Gracia'nın yerine sezonun son 4 haftasında teknik direktörlük görevine getirilen 68 yaşındaki İngiliz teknik direktör Allardyce, takımın Premier Lig'den düşmesini engelleyemedi.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NI DA ÇALIŞTIRMIŞTI

İngiltere Milli Takımı'nı 2016'da çalıştıran Allardyce, kulüp kariyerinde Leeds United dışında Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace, Everton, West Bromwich Albion gibi birçok kulüpte görev yaptı.