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Spor

Samandıra'da kritik zirve! Söz sırası futbolcularda

Fenerbahçe, Trabzon'da yaşanan olayların ardından 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısında ligden çekilmeyi konuşacak. Başkan Ali Koç ve ekibi genel kurul öncesi olayı yaşayan futbolcular ile görüşme gerçekleştirecek.

30 Mart 2024 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
Samandıra'da kritik zirve! Söz sırası futbolcularda
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Fenerbahçe ligden çekilme de dahil olmak üzere birçok konuyu 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısında masaya yatıracak.

Kulübün eski yöneticileriyle bir araya gelen ve dün yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, bugün de Samandıra'da futbolcularla istişarelerde bulunacak.

Son olarak sponsorlar, SPK ve Ziraat Bankası ile görüştüklerini vurgulayan Ali Koç dünkü açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yarın (bugün) bu oyunun esas öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla Samandıra'da buluşacağız."

Bugün Samandıra'da takımla bir araya gelecek olan Ali Koç, futbolcular ve teknik kadronun görüşlerini dinleyecek.

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