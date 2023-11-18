Samandıra'da sakat oyuncular için yoğun mesai!

Fenerbahçe, 3 günlük aranın ardından önceki akşam yaptığı antrenmanla Karagümrük maçının hazırlıklarına başlamıştı. Kanarya, dünkü idmanla provalara devam etti.

Milli oyuncuların fazlalığı nedeniyle U19 takımından takviye futbolcuların yer aldığı çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Özellikle gençler, İsmail Kartal'ın gözüne girmek için idman maçında ellerinden geleni yaptı.

SIKI ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR



Milli ara, Fenerbahçe için tam zamanında geldi. Peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncu son dönemde takımı yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Samandıra'da bugünlerde yıldızların dönmesi için adeta yoğun terapi uygulanıyor. Cengiz Ünder, iyileşip ara öncesi maçların son bölümlerinde süre almaya başlamıştı. Ancak henüz kondisyon ve fiziksel anlamda hazır olmayan yıldız futbolcu Milli Takım'dan affını istedi. Cengiz, arkadaşlarının seviyesine ulaşmak için Samandıra'da sıkı bir şekilde çalışıyor. Sakatlığını atlatan isimlerden Joshua King, bireysel saha idmanlarına başladı. Fred, Djiku ve Mert Hakan Yandaş kendileri için hazırlanan özel idman programını uyguluyor.

KARAGÜMRÜK'E YETİŞEBİLİRLER



Bu dört futbolcunun önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlamaları ve Karagümrük maçına kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor. Ayak bileğinden artroskopi olan Serdar Aziz'in ise iki hafta içinde sahaya ineceği öğrenildi. Hamstring grubunda tendonu kopan ve operasyon geçiren Becao'nun tedavi süreci olumlu bir şekilde ilerliyor. Sambacı'nın en iyi senaryoyla ocak ayının ortasında formasına kavuşması bekleniyor.