31 Ağustos 2021 Salı 16:23 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 16:23

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 6 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımdan ayrılıyor.

Geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaratan Samatta, Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralık olarak transfer olacak.

RMC Sport'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre Tanzanyalı golcünün menajeri, Antwerp'in tesislerinde Belçikalı yöneticilerle son detayları görüşüyor.

Bu arada transfer görüşmeleri için Belçika'ya giden Samatta'nın sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ibaresini kaldırması dikkat çekti.