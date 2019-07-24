Samatta’da umut ışığı

GALATASARAY, bir süredir beklemeye aldığı Mbwana Samatta transferi için yeniden kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar Tanzanyalı golcü için Genk Kulübünü’ne 8 taksitte ödemek şartıyla 8 milyon euroluk teklif yapmıştı. Ancak Genk’in hocası Mazzu o dönem “Samatta’ya ihtiyacım var. Takımdan ayrılmasından korkuyorum” diyerek transfere engel olmaya çalışmıştı.

GENK 9 MİLYON € İSTEDİ

Genk yönetimi de teknik direktörün bu sözü sonrası çıtayı yüksek tutarak hem 9 milyon eurodan aşağıya transfer izni vermeyeceğini bildirmiş, hem de taksit konusuna sıcak bakmamıştı. Ne var ki Genk Teknik Direktörü Felice Mazzu bu kez karar değiştirip, “Samatta takımdan ayrılırsa elimde B Planım var” dedi. Yönetim de transfer için yeşil ışık yaktı.

TAKSİT SAYISI AZALABİLİR

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray’ın yeniden devreye girdiği ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar yeni teklifte 8 milyon euro bonservis bedelini değiştirmezken, sadece taksit sayısının biraz daha azaltılabileceğini bildirdi. Belçikalı yöneticilerin yeni teklife olumlu yanıt vermesi durumunda Galatasaray yeni golcüsünün işini bitirmek için düğmeye basacak.