Samatta’da umut ışığı
Tanzanyalı golcü için daha önce “Ayrılmasından korkuyorum” diyerek engel çıkaran Genk’in hocası Mazzu, şimdi de “B Planım hazır” ifadesini kullanıp topu yönetime attı. Aslan, Samatta için yeniden harekete geçti.
- Star Spor
GALATASARAY, bir süredir beklemeye aldığı Mbwana Samatta transferi için yeniden kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar Tanzanyalı golcü için Genk Kulübünü’ne 8 taksitte ödemek şartıyla 8 milyon euroluk teklif yapmıştı. Ancak Genk’in hocası Mazzu o dönem “Samatta’ya ihtiyacım var. Takımdan ayrılmasından korkuyorum” diyerek transfere engel olmaya çalışmıştı.
GENK 9 MİLYON € İSTEDİ
Genk yönetimi de teknik direktörün bu sözü sonrası çıtayı yüksek tutarak hem 9 milyon eurodan aşağıya transfer izni vermeyeceğini bildirmiş, hem de taksit konusuna sıcak bakmamıştı. Ne var ki Genk Teknik Direktörü Felice Mazzu bu kez karar değiştirip, “Samatta takımdan ayrılırsa elimde B Planım var” dedi. Yönetim de transfer için yeşil ışık yaktı.
TAKSİT SAYISI AZALABİLİR
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray’ın yeniden devreye girdiği ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar yeni teklifte 8 milyon euro bonservis bedelini değiştirmezken, sadece taksit sayısının biraz daha azaltılabileceğini bildirdi. Belçikalı yöneticilerin yeni teklife olumlu yanıt vermesi durumunda Galatasaray yeni golcüsünün işini bitirmek için düğmeye basacak.
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