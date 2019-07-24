26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7126
  • 6,3754
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Samatta’da umut ışığı

Tanzanyalı golcü için daha önce “Ayrılmasından korkuyorum” diyerek engel çıkaran Genk’in hocası Mazzu, şimdi de “B Planım hazır” ifadesini kullanıp topu yönetime attı. Aslan, Samatta için yeniden harekete geçti.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY, bir süredir beklemeye aldığı Mbwana Samatta transferi için yeniden kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar Tanzanyalı golcü için Genk Kulübünü’ne 8 taksitte ödemek şartıyla 8 milyon euroluk teklif yapmıştı. Ancak Genk’in hocası Mazzu o dönem “Samatta’ya ihtiyacım var. Takımdan ayrılmasından korkuyorum” diyerek transfere engel olmaya çalışmıştı.

GENK 9 MİLYON € İSTEDİ

Genk yönetimi de teknik direktörün bu sözü sonrası çıtayı yüksek tutarak hem 9 milyon eurodan aşağıya transfer izni vermeyeceğini bildirmiş, hem de taksit konusuna sıcak bakmamıştı. Ne var ki Genk Teknik Direktörü Felice Mazzu bu kez karar değiştirip, “Samatta takımdan ayrılırsa elimde B Planım var” dedi. Yönetim de transfer için yeşil ışık yaktı.

TAKSİT SAYISI AZALABİLİR

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray’ın yeniden devreye girdiği ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar yeni teklifte 8 milyon euro bonservis bedelini değiştirmezken, sadece taksit sayısının biraz daha azaltılabileceğini bildirdi. Belçikalı yöneticilerin yeni teklife olumlu yanıt vermesi durumunda Galatasaray yeni golcüsünün işini bitirmek için düğmeye basacak.

Türk atletlerin görülmeye değer rekor sevinci

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emniyette terfiler belli oldu

Emniyette terfiler belli oldu

S&P'den İngiltere'ye uyarı

S&P'den İngiltere'ye uyarı

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

Çarpıcı hamle! ABD ile yapılan anlaşmayı veto etti

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ringde aldığı darbelerle öldü

ABD'den F-16 alımını veto etti

ABD'den F-16 alımını veto etti

Hakan Atilla Türkiye'ye dönüş için yola çıkıyor

Hakan Atilla Türkiye'ye dönüş için yola çıkıyor

Pentagon’un yeni patronu belli oldu

Pentagon’un yeni patronu belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

İşte Notre Dame'ın yeniden yapım görüntüleri

Hindistan'da günlük hayat...

Hindistan'da günlük hayat...

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA