  • Samet Akaydin: Ağlamamak için kendimizi zor tuttuk
Spor

Samet Akaydin: Ağlamamak için kendimizi zor tuttuk

A Milli Takım'ın stoperlerinden Samet Akaydin, 2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında Kosova'yı devirerek 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldığımız maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, maçın sonrasında ağlamamak için kendilerini zor tuttuklarını ifade etti.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2026 Çarşamba 01:40 - Güncelleme:
Samet Akaydin, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli yıldızımız, "Bunu başaracağımızı biliyorduk. Ülkemiz bunu hak ediyor. Kendimizi zor tuttuk ağlamamak için. Bunun devamını getireceğiz. Dünya Kupası'ndaki gruptan da çıkacağız." dedi.

Samet, "Çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na gideceğimizi biliyorduk. Bu takım, bu ülke hak ediyordu. İnanılmaz bir takım var. İnanılmaz bir ortam var, oynayan oynamayan hiç önemli değil. Hepsinde birbirimize sahip çıktık. Kafamıza takmadık. Kulaklarımızı tıkadık. Gittiğimiz için gururluyuz. Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayeyi daha da yukarı çekeriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

