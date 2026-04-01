Samet Akaydin: Ağlamamak için kendimizi zor tuttuk

Samet Akaydin, Kosova'yı eleyerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katıldığımız mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli yıldızımız, "Bunu başaracağımızı biliyorduk. Ülkemiz bunu hak ediyor. Kendimizi zor tuttuk ağlamamak için. Bunun devamını getireceğiz. Dünya Kupası'ndaki gruptan da çıkacağız." dedi.

Samet, "Çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na gideceğimizi biliyorduk. Bu takım, bu ülke hak ediyordu. İnanılmaz bir takım var. İnanılmaz bir ortam var, oynayan oynamayan hiç önemli değil. Hepsinde birbirimize sahip çıktık. Kafamıza takmadık. Kulaklarımızı tıkadık. Gittiğimiz için gururluyuz. Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayeyi daha da yukarı çekeriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.