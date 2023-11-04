Samet Akaydin gözyaşlarına hakim olamadı!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sakatlığı sonrası savunma tandeminde Jayden Oosterwolde ile birlikte görev yapan Samet Akaydin, Nicolas Pepe'nin attığı golde yaptığı hatayla dikkat çekti.

PEPE'NİN GOLÜNDE HATA YAPTI

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında Samet Akaydin'e tepki gösterdi.

Tecrübeli savunmacının hatası sonrası stadyumdaki bazı taraftarlar ıslıklı tepki gösterdi. Samet Akaydin'a tepkiler dakikalarca sürdü. Bu sırada bazı taraftarlar da tecrübeli futbolcuya alkışla moral verdi.

Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü ise Samet Akaydın'a alkışlarla moral verdi.

Samet Akaydin, 74. dakikada oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve doğrudan soyunma odasına gitti.