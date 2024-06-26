İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2024 Çarşamba / 20 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8683
  • EURO
    35,1563
  • ALTIN
    2430.53
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samet Akaydin için çarpıcı sözler!

Milli futbolcu Samet Akaydin'in babası Mustafa Akaydin, Çekya maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

26 Haziran 2024 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Samet Akaydin için çarpıcı sözler!
ABONE OL

A Milli Takım'ın EURO 2024'te Çekya ile oynayacağı karşılaşma öncesi sürpriz bir açıklama geldi.

Samet Akaydin'in babası Mustafa Akaydin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Mustafa Akaydin, "Her akşam konuşuyoruz, dertleşiyoruz. İlk maçta moral, motivasyonu çok güzeldi. İkinci maçta, futbol hatalar oyunu, herkes yapabilir. Orada oynayan herkese, hepsine sahip çıkmamız lazım. Son maçta kasığında bir ağrı oldu ama şu anda iyi, düzeldi. Biraz iğne ile düzelme oldu. Kendini iyi hissediyor. Morali üst seviyede." dedi.

ELEŞTİRİLER İÇİN AÇIKLAMA

Mustafa Akaydin ayrıca, "Eleştirenlere karşı bir şeyi de yok. "Boş ver" diyor. Ailesi olarak üzülüyoruz, hiçbirinin burnu kanamasın, hepsi bizim evladımız. Hepsi bayrak için burada. Ama biraz daha bunların dozajını kırmak lazım. Çok üzülüyor çocuklar sonradan. Biz aileler de üzülüyoruz, savaşa gitmiş gibi oluyor. Ricam, herkesin herkese sahip çıkması lazım. İnşallah bu akşam hocası görev verirse en iyisini yapacağına inanıyorum. Hiçbir şüphem yok." diye konuştu.

  • SametAkaydin
  • MustafaAkaydin
  • ÇekyaMaçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.