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Spor

Samet Akaydin: Maç eşit seviyede oynansaydı kazanırdık

Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydin, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 00:20 - Güncelleme:
Samet Akaydin: Maç eşit seviyede oynansaydı kazanırdık
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Samet Akaydin: "Hakem konusuna girmeyeceğim. Sonuçta daha geçen hafta Fenerbahçe'deydim. Maç eşit seviyede, 11'e 11 oynansaydı galip gelen taraf biz olurduk, buna eminim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Ancak ben bugün kendi takımımı gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi olacağız. Hayırlısı." dedi.

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