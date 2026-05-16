Samet Akaydin teklif bekliyor

Milli futbolcu Samet Akaydin, yeni sezon öncesi Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlayamazken birçok ülkeden talibi olduğu öğrenildi.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:06
Samet Akaydin'in temsilcisi FIFA Menajeri Ender Yurtgüven, milli futbolcu Samet Akaydin'in geleceğiyle ilgili konuştu.

Deneyimli defans oyuncusu adına Karadeniz ekibiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını belirten Yurtgüven, Avrupa dışında birçok kulübün de ilgisi olduğunu söyledi. Yurtgüven, "Samet Akaydin'in sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak önceliğimiz mevcut kulübümüz Çaykur Rizespor olmuştu. Yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmeler neticesinde taraflar arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamış ve görüşmeler sona ermiştir. Sezon sonunda serbest statüye geçecek olan milli futbolcumuz için, yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler değerlendirilmeye başlanacaktır. Avrupa ligleri, Arap yarımadası ve MLS kulüplerinin Samet Akaydin'e ilgisi bulunmaktadır. Hedefimiz, haziran ayına kadar yeni kulübüyle sözleşme imzalamaktır. Çaykur Rizespor camiasına ve taraftarlarına, Samet Akaydin'e 1.5 yıldır gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

