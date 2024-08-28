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  • Samet Akaydın transferi hayırlı olsun! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Spor

Samet Akaydın transferi hayırlı olsun! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Süper Lig'de heyecan başladı ancak takımların transfer gündemi de bir yandan devam ediyor. Fenerbahçe'de kadroya giremeyen ve ayrılması beklenen Samet Akaydın için sürpriz transfer haberi geldi. Milli stoper Avrupa yolunda. İşte Samet Akaydın'ın görüştüğü takım...

28 Ağustos 2024 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
Samet Akaydın transferi hayırlı olsun! Kimse bu kadarını beklemiyordu
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Yaz transfer döneminin bitimine 1 aydan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Samet Akaydın için Avrupa'nın önemli takımlarından ve Arabistan'dan teklifler olduğu öğrenildi. Ancak milli stoper için en önemli teklif beklenmedik bir yerden geldi.

SAMET AKAYDIN EURO 2024'TE GÖZ DOLDURMUŞTU

Fenerbahçe'de çok süre almasa da A Milli Takım performansı ile göz dolduran savunma oyuncusu Mourinho tarafından kadroda düşünülmüyor. Samet, A Milli Takım'da formasını kaybetmemek için ayrılığa sıcak bakıyor. Gelecek transfer tekliflerini menajeri ile değerlendiren milli stoper kararını verdi.

SAMET AKAYDIN İÇİN BİRÇOK TEKLİF VAR

Samet Akaydın için Avrupa'dan bazı takımlar ve Arabistan'dan teklifler var. Samet bunların içinden karar verecek. Yıldız stoper için Nice'ten de teklif geldiği ifade edildi. Samet'in bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Avrupa'da transfer sezonu bitmeden resmi imzaların atılması bekleniyor. Milli stoperin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

  • Samet Akaydın transfer
  • Milli stoper
  • Nice

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