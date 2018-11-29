Samet Aybaba: 3-5 sene izleyip de bundan hakem olmayacak dediğimiz çok hakem var

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Samet Aybaba, pazar günü oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Akhisar Belediyespor karşısında müthiş geri dönüş yaptıklarını vurgulayan Aybaba, "Keşke baştan olsaydı ve bunları yaşamasaydık. Bunlar çok az olan şeylerdir. Ama bizi öne itti, arkadaşlarımızın camiamızın morali iyi. Bunu sürekli hale getirmemiz lazım. Önümüzde 3 iç saha, 1 dış saha maçımız var. Son 6 haftanın başarılı takımlarından biri Erzurumspor. Çok koşuyorlar, çok istekliler, coşkulular. Biz de sahada aynı şekilde koşup aynı coşkuyu yaşamamız lazım" diye konuştu.

"Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağız"

Taraftarlara çağrıda bulunan Aybaba, "Taraftarımızı bekliyoruz. Onların desteğiyle bu maçı kazanıp daha sonraki maçların planını yapmayı düşünüyoruz. Camiayı peşinden oyuncu kadrosu çeker, bu galibiyet bizi o anlamda çok rahatlattı. Oyuncularımız da daha iyi olsun istiyor. Daha iyi olsun isteyen herkesi biz de maça bekliyoruz. Kazanmak istiyoruz, tek tek bakıyoruz. Kazandıkça önümüzdeki maçların bizi nereye getireceğini hesaplayıp ona göre plan program yapacağız" açıklamasında bulundu.

"Umut inşallah Erzurumspor karşısında aynı performansı gösterir"

Deneyimli çalışıtırıcı, Umut Nayir’in iki gol atması ve kaptan Ertuğrul Ersoy’un cezalı duruma düşmesi ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Umut santrfor zaten, onun işi gol atmak. Santrfor her maçta gol atamaz onu öyle bir şeye sokmamak lazım. Bizim çok şey beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Bu maçta görevini yaptı. İnşallah Erzurumspor karşısında da aynı performansı gösterir. Oyuncuları böyle fazla beklentiye sokmak da doğru değil. Ertuğrul cezalı. Onun yerine kadro içerisindeki bir arkadaşı görevlendireceğiz" diye konuştu.

"Sakho’nun sakatlığı biraz daha uzun sürecek"

Sakat futbolcularının son durumu hakkında bilgi veren Aybaba, "Stancu önümüzdeki hafta bizimle birlikte çalışacak ama bize verilen rapora göre Sakho’nun biraz daha uzun sürecek gibi görünüyor. Erken iyileşme olursa sağlık ekibinin konuyla ilgili açıklaması olur" dedi.

"Doğru alınmış bir karar değil"

Samet Aybaba, Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun bir sonraki kararına kadar maç yönetemeyecek olan hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya hakkında sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

"Hakemlere, futbola bakışımız çok net. Bunu her yerde açıklıyoruz. Ama çoğu insanın net değil. Bence bu doğru alınmış bir karar değil. Hakemler hata yapıyor. Siz hatayı hangi formaya göre, hangi renge göre, hangi kulübün yöneticisinin ağırlığına göre planlarsanız haksız bir durum ortaya çıkar. O zaman bizde çıkarız, bizim maçımızda da şu olmuştu, niye böyle olmadı, öbürü de der bir karmaşa olur. Hakemlerimiz futbolun içerisindeki çok iyi insanlar. Sahadaki performansına bakalım. 3-5 sene izleyipte bundan hakem olmayacak dediğimiz çok hakem var. Kadro dışı dediğiniz şeyi normalde hakem olmayacaklara uygulamak lazım. Başka hakemlere şans vermek lazım. Bunlar süre gelen şeyler, hatalar. Böyle sorunlar devam ettiği sürece bunlar yaşanacak. İki tane hakem arkadaşımızın bir maçta yanlış yapmalarından dolayı bu şekilde cezalandırmalarını doğru bulmuyorum. Bu süreklilik isteyen bir şeydir. Hakem iyidir, kötüdür, formsuzdur başka, iyi hakem değildir başka. İyi hakem değile bir kere karar verelim. Ben çok maçlar izliyorum. Alt ligden maçları izliyorum. Çok iyi hakemler var. O kadar genç oyuncu oynatıyoruz. Onlarda genç hakemler çıkartsınlar. Yapılan şeyin doğru olmadığına inanıyorum.”