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Spor

Samet Aybaba: Bu tür maçlarda öne geçmelisiniz

HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Aybaba, 'Bu tür maçlarda öne geçmelisiniz. Eğer bir öne geçseydik başka bir plan uygulayacaklardı.' dedi.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 22:54 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:54
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Süper Lig’in 10. haftasında HES Kablo Kayserispor, Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. 

Maçın ardından Teknik Direktör Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aybaba, “Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Varyasyonları çalıştık. Çoğunu uygulamaya çalıştılar. Başarı ile uyguladığımız pozisyonlarımız var. Sonlandırmada sorun yaşarsanız bunlar eleştirilere açıktır. Oyuncularım coşkulu oynamaya çalıştılar. Bu tür maçlarda öne geçmelisiniz. Eğer bir öne geçseydik başka bir plan uygulayacaklardı. Biz de başka bir oyun oynayacaktık. Ama futbol bu. Daha iyi oynayıp daha etkili vuruşlarla sonuca ulaşarak maç kazanmaya çalışacağız.” diye konuştu.

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