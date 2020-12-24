İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2020 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5913
  • EURO
    9,243
  • ALTIN
    458.628
  • BIST100
    1426
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samet Aybaba: Hakem hataları nasıl olacak? Defalarca izledik!
Spor

Samet Aybaba: Hakem hataları nasıl olacak? Defalarca izledik!

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktörü Samet Aybaba maç sonu açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2020 Perşembe 20:59 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 20:59
ABONE OL

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, ilk yarısını iyi oynadıkları karşılaşmanın kırılma anının Lennon'un ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılması olduğunu söyledi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanamamanın verdiği stresin oyuncularını olumsuz etkilediğini belirtti.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduklarını, rakibe pozisyon vermediklerini dile getiren Aybaba, şunları kaydetti:

"Oyunun ilk yarısında iki top direkten döndü, bir gol attık. İlk yarı pozisyon da vermedik. İkinci yarı oyunun kırılma anı Lennon'ın ikinci sarı karttan atılması. Defalarca izledik. Çok da konuşuyoruz, hakem hataları nasıl olacak, nasıl çıkacağız bu işin içinden bilemiyorum. İyi şeyler yapmaya çalıştığımız bir dönem içerisinde saha içerisinde karşımıza böyle engeller çıkıyor. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Büyük bölümde de başarıyorlar. Sık aralıklarla maçlar var. Toparlanıp bundan sonraki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.