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Spor

Samet Aybaba, mezuniyet diplomasını aldı

İskenderun Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünde eğitimini tamamlayan teknik direktör Samet Aybaba, diplomasını aldı.

DHA3 Haziran 2022 Cuma 19:21 - Güncelleme:
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Futbola İskenderunspor'da başlayan, uzun yıllar forma giydiği Beşiktaş'ta efsaneleşen ve 1993-1994 sezonundan bu yana da çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan Samet Aybaba, İSTE İskenderun Meslek Yüksekokulu'nda (İMYO) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümündeki eğitimini tamamladı. Spordaki başarısının yanına, akademik bir başarı da ekleyip mezun olan Aybaba, diplomasını İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'den aldı.

Aybaba'ya diplomasını takdim eden Prof. Dr. Depci, "Türk futbolunun önemli isimlerinden Samet Aybaba'yı İSTE'den mezun etmek bizim için mutluluktur. Kendisi, eğitimini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanmış, futbol kariyerine başladığı İskenderun'un yükselen değeri İSTE ailesinin bir ferdi olmuştur." diye konuştu.

Mezuniyet cübbesi de giyen Aybaba, hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

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