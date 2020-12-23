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Spor

Samet Aybaba: Umarım bir hakem hatasına uğramayız

Kayserispor Teknik Direktör Samet Aybaba, Konyaspor ile oynayacakları maçla ilgili yaptığı açıklamada 'Umarım bir hakem hatasına uğramadan güzel bir maç olur ve kazanan taraf biz oluruz' dedi.

IHA23 Aralık 2020 Çarşamba 16:33 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:33
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Hes Kablo Kayserispor sahasında oynayacağı Konyaspor maçını kazanmak istiyor.

Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. 8 haftadır ligde galibiyet alamayan sarı kırmızılılar, kötü gidişatın önüne geçmek istiyor.

Hazırlıklarını teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde yapan sarı kırmızılı ekip, Kadir Has Stadı’nda galibiyete erişmenin hesabında. Teknik Direktör Samet Aybaba, "Önemli bir maça daha çıkacağız. Kazanmak adına sahada olacağız. Rakibimiz de yabana atılacak bir ekip değil. Güçlü ve kazanmayı arzu eden bir ekibiz. Umarım bir hakem hatasına uğramadan güzel bir maç olur ve kazanan taraf biz oluruz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, Konyaspor ile 24 Aralık 2020 Perşembe günü Kadir Has Stadı’nda karşılaşacak.

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