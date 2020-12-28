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Spor

Samet Aybaba: Yenilmemizin sebebi kötü savunma

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:49
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Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Gençlerbirliği maçı sonrası iyi başladıkları maçta kötü savunma yüzünden mağlup olduklarını dile getirdi.

"Başlangıç iyiydi, iki kez öne geçtik." diyen Aybaba, şunları kaydetti:

"Ne kadar iyi oyun diye bahsediyorsak, savunmada da o kadar kötüydük. Kalemize gelen her top gol oldu veya gol pozisyonu oldu. Savunmada çok kötüydük. Savunmada biraz iyi olabilseydik, öne geçtiğimiz maçta belki farklı da kazabilirdik. 

Üzerimizde büyükte bir şansızlık var. Girdiğimiz pozisyonları bir türlü sonuçlandıramadık. Ancak takımın oyun isteği çok iyi. Bugün burada eğer savunma oyuncularımız biraz birebir teması yapabilse, alan daraltsa, doğru pozisyon alabilse, bu maç böyle bitmezdi. Yapacağımız bir şey yok. Çalışacağız ve bunların hepsini düzeltmeye bakacağız."

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