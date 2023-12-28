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  • Samet Aybaba, Yusuf Sarı iddialarına cevap verdi! ''Hiçbir görüşmem olmadı''
Spor

Samet Aybaba, Yusuf Sarı iddialarına cevap verdi! ''Hiçbir görüşmem olmadı''

Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba basın toplantısı düzenledi. Aybaba, bir süredir siyah beyazlılar ile anılan Yusuf Sarı ile ilgili konuştu.

28 Aralık 2023 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Samet Aybaba, Yusuf Sarı iddialarına cevap verdi! ''Hiçbir görüşmem olmadı''
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Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba, basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Yusuf Sarı için konuşan Aybaba, "Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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