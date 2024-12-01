Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevinden istifa eden Beşiktaş'ın efsanesi Samet Aybaba, yaptığı açıklamalarla gündemi derinden sarstı. İşte Aybaba'nın itirafları: "Musrati'yi Santos beğendi. Muçi ile ilgili olumsuz rapor yazdım, zor ligde oynamamış dedim. Sonra bir baktık, ikisine 24 milyon euro ödendi. Şoke olduk. Santos bile gelip, 'Bu parayı nasıl verirsiniz' dedi. Worrall hikayesinde de olumsuz rapor yazdım. Benim imzamla 5 milyon euroluk teklif yapıldı. Friedel diye bir arkadaş geldi, Ümraniye'ye gelmeyecek dediler. Sonrasını biliyorsunuz.

BUNU NASIL SÖYLERSİN BAŞKAN!

Ümraniye'ye gelip hocanın ekibine 3-4 yardımcı getirdi, bonservis gibi ücretler verildi. Kaan Şakul ve Başkan'dan aldığı yetkiyle imparator oldu. Sonra mektup yazdım Hasan Başkan'a. Bu adama nasıl komisyon veriyorsunuz dedim, Başkan da 'Sana da Mustafa ve Semih'in satışından para verelim' dedi. Bunu nasıl söylersiniz dedim! Bunların şahidi var. Samsun dönüşü uçaktayım, gençlere moral verdim. Neymiş biz toplantı yapmışız, Kaan denilen arkadaşımız Friedal'a söylemiş, Başkan da ortalığı ayağa kaldırdı.

KURGUYU FRİEDEL YÖNETTİ

Mario, Can Keleş, Emirhan, Ndour, Uduokhai'nin hepsine karşı çıktık. Ucuza oynayan Colley'i üstüne para vererek yolladık. Friedel, antrenman izlemeyi yasakladı, şifreleri aldı. Kurguyu Friedel yönetti. Başkan gereğini yapıp istifa etti, yoksa fazlasını anlatacaktım. Şimdi Kaan Şakul'u istifaya davet ediyorum. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Rıza'yı yollarken aramamı söylediler, ben arayamadım. Joao Mario'yu Kaan Şakul getirdi. Beşiktaş için her şeyi yaparım ama Şakul oradayken asla yapmam!"

HAİNLİK YAPMA AYBABA

İstifa eden Hasan Arat, Samet Aybaba'yı hainlikle suçladı. Aybaba ise "Başkan yalan söylüyor, şahitlerim var" dedi."

Başkanlıktan istifa eden Hasan Arat, Aybaba'ya Joe Worral ve komisyon konusuyla ilgili yanıt verdi: "Samet Hoca'nın ingilizcesi olmadığı için kulüp menajeri Hüseyin Yücel'in direktifiyle Samet hoca imzalı böyle bir teklifi Nottingham'a geçmiş. Ben görünce hemen iptal ettirdim. Sahte imza diye bir şey yok. Aybaba, yıllık 27 milyon liralık sözleşmeyi imzalamadığım için böyle konuşuyor. Hainlik yapmasın." Aybaba ise Arat'a şu şekilde yüklendi: "Başkan, 'Sen doğru düzgün para almıyorsun, sana sözleşme hazırlayalım! dedi. Ben de imza dahi atmadım. Başkan açıkça yalan söylüyor. Worral teklifini bana başka bir menajer attı. Bu ne başkanım dedim. Başkan; 'İdare et bazı şeyler var' dedi. Bir sürü şahidim var."