Samet Aybaba'dan Mario Balotelli açıklaması

28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:39 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:39

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamasında Aybaba, "Çok basit goller yiyoruz" diyerek başladığı açıklamasına Mario Balotelli'nin oyundan çıktıktan sonra sinirli hareketler göstermesinin normal olduğunu söyleyerek devam etti. Aybaba, "Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra sinirlenmiş olabilir. Her oyuncu, oyundan çıktığı için sinirlenir." sözlerini kullandı.

Adana Demirspor'un büyük umutlar beslediği Belhanda ile ilgili ise Aybaba, "Belhanda bizim iyi oyuncumuz. Oyuncularımızı tartışacak değiliz. Performansını tartışacağız. Onu ben takım kaptanı yaptım. Başkandan rica ettim. Biraz daha sorumluluk verdik. O da katkı vermeye çalışıyor. Son derece memnunum. Sorunumuz yok." diye konuştu.