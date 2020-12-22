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Spor

Samet Aybaba'nın beraberlik serisi yenilgiyle sona erdi

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine başladıktan sonra 4 maçta 4 beraberlik alan Samet Aybaba, dün Antalyaspor karşısında ilk kez yenildi.

IHA22 Aralık 2020 Salı 10:05 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 10:05
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Bayram Bektaş’ın yerine Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörlük koltuğuna oturan Samet Aybaba, 4 maç sonrasında kaybetti. Kayserispor serüvenine Galatasaray maçı ile başlayan ve sırasıyla Galatasaray, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor maçlarından beraberlikler ile ayrılan Samet Aybaba, Antalyaspor deplasmanından puansız ayrıldı.

Müsabakanın ilk yarısında kalesinde gördüğü 2 gol ile yenilen sarı kırmızılı takım, 5 hafta sonra mağlubiyet alırken Aybaba, bu sezon Kayserispor ile çıktığı müsabakalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

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