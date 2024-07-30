İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2024 Salı / 24 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,086
  • EURO
    35,8072
  • ALTIN
    2557.24
  • BIST100
    10691.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samet Gümüş, son 16 turunda veda etti!
Spor

Samet Gümüş, son 16 turunda veda etti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov'a yenildi ve organizasyona veda etti.

AA30 Temmuz 2024 Salı 21:30 - Güncelleme:
Samet Gümüş, son 16 turunda veda etti!
ABONE OL

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Samet Gümüş, son 16 turunda Kazak Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 51 kilo son 16 tur maçında milli boksör Samet Gümüş, Bibossinov ile mücadele etti.

Rakibine 5-0 yenilen Samet Gümüş, organizasyona veda etti.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Samet'i teselli etti.

  • Paris 2024
  • Samet Gümüş
  • Saken Bibossinova

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.