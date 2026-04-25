Sami Uğurlu: Avantajımızı kaybettik

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bundan sonra telafisi yok artık. Son 3 haftanın telafisi yok. Alanya maçının telafisi yok. Özellikle Kocaeli maçının telafisi yok. 3 maçta hedefimiz 6 puan. Bu 3 haftada alacağımız 6 puan bizi ligde tutacak." dedi.

Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'yi tebrik ederek, "Göztepe takımı özellikle son dönemlerde zaten belki de son 2 senedir oynadığı oyun aslında bütün takımlar tarafından biliniyor. Ancak gerçekten iyi oynuyorlar. Uzun, yüksek toplar orada agresif oyuncular ve düşen topları kazanıp sonuçlandırmak Göztepe'nin en büyük oyun planlarından bir tanesi. Duran toplar, kenar atışlar tabii ki de ayrı bir hikaye. Ancak bir hafta boyunca bunu çalışıp daha maçın 1. dakikası dolmadan böyle bir gol yedik. Aslında bize en çok üzen tarafı ve sonrasında tabii ki de toparlanmak biraz daha zor oldu." diye konuştu.

Oyunun ikinci yarısı özellikle son bölümde pozisyonlara girdiklerini vurgulayan Uğurlu, şöyle devam etti:

"Ancak böyle kritik, zor maçlarda bizim için hayati önem taşıyan maçlarda çok daha fazla mücadele etmek, daha agresif olmak gerekiyor. Maçın başında bunu yapamadığımızı söyleyebilirim. 3 haftamız var. 3 hayati hafta. Başladığımız yere geri döndük. Avantajımızı kaybettik. 4-5 puanlık avantajımızı kaybettik. Rakiplerimizle aynı puandayız. Rakiplerimizin da kazandığı hafta puan kaybetmek üzerimizdeki yükü artırdı. 5-6 takım düşme hattında ve 3 tanesi düşecek. Her şey bizim elimizde. Bizim alacağımız puanlar geleceğimiz belirleyecek. Bu son 3 haftada galibiyetler çıkartıp ligde kalacağımızı düşünüyorum. Böyle umut ediyorum."

Uğurlu, kalan 3 haftada 6 puan alarak ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi. Takımın başında olduğunu ve tüm sorumluluğu aldığını aktaran Uğurlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"İlk geldiğimiz güne aslında geri döndük. Avantajımızı kaybettik. Ancak biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Oyuncularıma güvenim tabii ki devam ediyor. Ben hayal satmam burada gerçekçi olmak gerekiyor. Takım olarak oynadığımız zaman puanlar alabiliyoruz. Takım kalitesi belli bir seviyede. Mücadele ettiğimizde 11 kişi iyi oynadığımızda iyi işler çıkardık, çıkaracağız. Bundan sonra telafisi yok artık. Son 3 haftanın telafisi yok. Alanya maçının telafisi yok. Özellikle Kocaeli maçının telafisi yok. 3 maçta hedefimiz 6 puan. Bu 3 haftada alacağımız 6 puan bizi ligde tutacak. 2 maçı alıp ligde kalacağız."