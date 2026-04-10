  • Sami Uğurlu: Bu deplasmanda 2 gol buluyorsan puan alman gerekiyor
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Sami Uğurlu, açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın savunma zaaflarını kullanıp 2 gol bulduklarını ancak bu deplasmandan puan çıkaramamaları konusundaki memnuniyetsizliğini dile getirdi.

AA10 Nisan 2026 Cuma 23:31 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 4-2 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "Orkun büyük oynadı, çok iyi oynadı. Aldığı her topta ve savunma arkasına yaptığı koşularda etkili oldu. Beşiktaş'ın savunma zaaflarını kullanmak istedik ve 2 gol bulduk. Bu deplasmanda 2 gol buluyorsan puan alman gerekiyor. Beşiktaş baştan sona galibiyeti hak eden taraftı. Üretken oyuncuları çok fazla olan bir takım. Çok fazla hata yaptığınızda rakip de bundan faydalandı." diye konuştu.

Ligde kalacaklarına inandığını söyleyen Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimizde devre arasında transfer de yapılmadı. Genelde iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Az hata yapmamız gerekiyor. 2-3 kötü oynayan oyuncuyu kaldıracak durumda değiliz. Çok zor bir deplasmandı. Puan almaya geldik ama bazen böyle maçlarda kaliteniz yetmiyor. 5 maçımız var. Düşme hattında puanlar birbirine çok yakın. Bu maçların 3'ünü kendi sahamızda oynayacak olmamız bir avantaj."

Beşiktaş ile aralarında ciddi anlamda oyuncu kalitesi olduğunu kaydeden Uğurlu, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş. Taraftar desteği inanılmaz. Orkun gibi ekstra bir oyuncuları var. Devre arasındaki transferleri de bu ligin kaliteli oyuncularından bazıları." ifadelerini kullandı.

