İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sami Uğurlu: Mücadeleye devam edeceğiz
Spor

Sami Uğurlu: Mücadeleye devam edeceğiz

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

IHA8 Mart 2026 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Sami Uğurlu: Mücadeleye devam edeceğiz
ABONE OL

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Önemli maçtı, kazanmayı çok istemiştik. İyi de çalıştık ama maalesef istediğin sonuçları yaklaşsan da alamıyorsun" dedi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu. Futbol şansının bu maçta kendileriyle birlikte olmadığını söyleyen Uğurlu, "İç saha performansımızı dışarıya da yansıtmak istiyorduk. Bunun için sahaya çıktık. İyi de hazırlandık ki son iki haftayı çok iyi geçiren, her geçen hafta üzerine koyan bir Rizespor takımı. Aslında baktığımızda dersimizi de iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Rizespor son haftalarında özellikle 2 kanadıyla çok etkili olan, merkezi orta sahasıyla çok etkili olan bir takım. Buralara önlemimizi aldığımızı söyleyebiliriz. Maça iyi başladıktan sonra çok basit, olmaması gereken seviyede bir penaltı ile yediğimiz gol. Ondan sonra da oyundan düşmediğimizi söyleyebiliriz. Özellikle ilk yarıda oyunun daha çok hakimiydik, topla daha çok oynayan takımdık. Gol bulabilirdik. İkinci yarı risk aldık. Ön bölgede daha kalabalıktık. Bu riskleri aldığın zaman ister istemez pozisyonda veriyorsun. Ön bölgelerde kalabalık olup kenar ortalarla sonuca gitmek istedik, olmadı. Bazen maç şansının yanında olması gerekiyor. Bugün o gün değildi diye düşünüyorum. Ancak hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Ligde kalacağımıza maç öncesinde ne kadar güveniyorsak şimdi de o kadar güveniyoruz. Daha fazla çalışacağız, elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Bu haftalarda basit hata yapmamamız gerekiyor. Önemli maçtı, kazanmayı çok istemiştik. İyi de çalıştık ama maalesef istediğin sonuçları yaklaşsan da alamıyorsun. Bu maçı da öyle düşünüyorum" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.