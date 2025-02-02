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Spor

Sami Uğurlu: Transfere ihtiyacımız var

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA2 Şubat 2025 Pazar 21:17 - Güncelleme:
Sami Uğurlu: Transfere ihtiyacımız var
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Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, İzmir'e gelirken kart cezalısı çok fazla oyuncusu olduğunu belirterek, 7 eksikle geldiklerini söyledi.

Kadro genişliğinde sıkıntı yaşadıklarını ve yedek kulübesinde 19 ve 17 yaş altı takımından oyuncularla oluştuğunu bildiren Uğurlu, şunları söyledi:

"Çok zor maç olacağını biliyorduk. Göztepe takımı sezon başından beri kaybetmeyen, kendi sahasında çok güçlü. Taraftarın önünde oyunu da bir o kadar güçlü oluyor. Göztepe'nin ligin kısa mesafelerde en şiddetli baskı yapan takımı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kaybettikleri toplar sonrası çok çabuk topu kazanıp geçiş oyununu oynayabiliyor. Yine aynı şekilde uzun vurduğu toplar da ikinci topu kazandıktan sonraki geçiş oyunu çok iyi yapıyorlar. Ancak bizim de artı tarafımız özellikle oyunu genişlettiğimiz zaman, oyun boyunu uzattığımızda ligin en çok sprint atan ve yüksek şiddeti en iyi olan takımıyız." dedi.

Uğurlu, transfere ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, rotasyonda kullanacakları oyuncu sayısının az olduğunu da sözlerine ekledi.

  • Trendyol Süper Lig
  • Corendon Alanyaspor
  • Sami Uğurlu

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