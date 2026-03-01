İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Sami Uğurlu: Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık

Sami Uğurlu, Fenerbahçe karşısında oyunun büyük bölümünü istedikleri gibi oynadıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam 1 puanın değerli olduğunu ancak galibiyeti kaçırdıklarını ifade etti.

1 Mart 2026 Pazar 22:51
Sami Uğurlu: Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık


Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör maç hakkında, "Maçtan önce sorsanız büyük takıma karşı 1 puana herkes razı olur. Daha sonradan oyuna giren oyuncuları da ligin üzerinde oyuncular. Biz maç öncesinde reaksiyon göstereceğimizi biliyorduk. Son 4 maçta 8 puan çıkardık içeride, ikisi Fenerbahçe ve Trabzonspor. Bu iç saha performansı bizi mutlu diyor." ifadelerini kullandı.

Sami Uğurlu, "58'e kadar istediğimiz gibi gitti oyun. 3'lü çıkabileceklerini tahmin etmiştik. Kenar iki stoperlere top geldiğinde şiddetli baskıyla geçiş yapmak istiyorduk. İlk 60 dakika bunu çok iyi yaptık. Giannetti sakatlandı ve zorunlu değişiklik yaptık ilk yarıda. Özellikle ikinci yarıda 60'dan sonra yorgunluklar başladı. Doğukan şiddetli oynadı orada, baskıları doğru yaptı, geçişleri doğru yaptı. Çok yoruldu ve ağrı hissetti, oraya Dario'yu aldık, Storm'u kenara çektik. 2-1'den sonra talihsiz bir gol yedik. Fenerbahçe'nin de bizim de pozisyonlarımız var. 2-1'den sonra net pozisyonumuz vardı, atabilsek koparırdık. 2-0'a getirdikten sonra buraya gelince kaybedilen 2 puan mı, kazanılan 1 puan mı anlayamıyoruz şu an." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor teknik direktörü Uğurlu, "İç sahadaki performansı deplasmana yansıtınca sonuçlarını alacağız. Güçlü takımız. Oyuncularımın kazanma arzusu çok fazla. Fenerbahçe maçında alınan 1 puan diyelim. Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Taraftar da arkamızda olduğu sürece iç sahada güçlü bir Antalyaspor oluyor. Deplasmandan alınacak puanlar bizi daha da yukarıya taşıyacaktır. 60'tan sonra yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık." dedi.

